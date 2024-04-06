بعد فوزه على جريميو البرازيلي.. ذا سترونجست يواصل التألق بدوري بوليفيا

واصل ذا سترونجست البوليفي، نتائجه الإيجابية، بفوزه فجر اليوم، على سان أنطونيو بالو بالو، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب «هيرناندو سيليس»، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري البوليفي لكرة القدم.

وبعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صافرة أحداث الشوط الأول، افتتح مايكل أورتيجا، لاعب ذا سترونجست التسجيل، بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء لتسكن منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة 31 من الشوط الأول، رأسية من لوتشيانو أورسينو لاعب ذا سترونجست، من داخل منطقة الجزاء، باتجاه الزاوية اليسرى العليا على إثر تمريرة عرضية من رونالد بوستوس، تصدى لها حارس سان أنطونيو ببراعة.

حالة طرد بالجهاز الفني لذا سترونجيست

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه أحد طاقم الجهاز الفني لفريق ذا سترونجست على خلفية اعتراضه على قرار الحكم، بشأن تدخل دانيال باسيرا لاعب سان أنطونيو العنيف ضد اللاعب ماكسيميليانو كاير لاعب ذا سترونجيست، في الجانب الأيمن من أرضية الملعب.

وشهدت الدقيقة 39، رأسية من فيليبي باسادور ، لاعب سان أنطونيو بولو بولو، من داخل منطقة الجزاء على إثر تمريرة حاسمة من بابلو ميزا، خرجت على يمين الحارس.

مايكل أورتيجا يحرز الهدف الثاني لذا سترونجيست

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ب3 دقائق، عاد مايكل أورتيجا، لاعب ذا سترونجيست، للتسجيل من جديد، بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله جويل أموروسو، بعد هجمة مرتدة، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وشهدت الدقيقة 90، حصول بابلو ميزا لاعب سان أنطونيو على البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني، لارتكابه خطأ ضد إنريكي تريفيريو لاعب ذا سترونجيست.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ذا سترونجست إلى النقطة 13 بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد سان أنطونيو عند النقطة 14 في المركز الثاني.

وفجر الأربعاء الماضي، حقق ذا سترونجست البوليفي، أولى انتصارات بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، على نظيره جريميو البرازيلي بهدفين دون رد على ملعب «هيرناندو سيليس» بالمجموعة الثالثة.