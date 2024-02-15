أمين «تحالف الأحزاب»: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لها مستقبل مشرق

وجّه النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، الشكر والتقدير للحملة الرسمية للرئيس السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الحملة على ما قاموا به خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، وكان له دور كبير في فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية ونيل ثقة الشعب لفترة رئاسة جديدة.

الالتفاف دائما خلف القيادة السياسية

وأوضح «مطر» في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها مستقبل مشرق في ظل الخطط المعلنة لمواجهة التحديات الراهنة، مطالبا جموع الشعب المصري بالالتفاف دائما خلف القيادة السياسية، واستمرار دعم التحالف للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم رئيس حزب إرادة جيل

وكرم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية على دوره الكبير والمهم والذي بذله وقام به خلال الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه المستشار محمود فوزي، رسالة شكر وتقدير للنائب تيسير مطر وأيضا رسالة شكر وتقدير لجميع قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل على ما قام به الحزب من تنظيم مؤتمرات وحملات انتخابية جيدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.