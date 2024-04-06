ما هو العلاج بالطاقة الحيوية؟.. لجأت إليه نيللي كريم في مسلسل فراولة

«فراولة» شخصية جسدتها النجمة نيللي في الموسم الرمضاني، عبر مسلسل يحمل ذات الاسم، فهي فتاة بسيطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية، وتحاول إقناع العملاء به.

ظهرت «فراولة» مندوبة مبيعات داخل إحدى الشركات، التي تهتم بمجال العلاج بالطاقة الحيوية، التي قد يجهلها الكثيرون، لذا قدم موقع «سبوتينك» بعض المعلومات عن العلاج بالطاقة الحيوية.

العلاج بالطاقة الحيوية

العلاج بالطاقة الحيوية هو شكل من أشكال العلاج، الذي يعتمد بشكل أساسي على اليد، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ويشير ذلك المجال إلى أن جسم الإنسان يحيط به كم هائل من الطاقة، وعندما يتعرض الجسم إلى الطاقات السلبية مثل الخوف أو التوتر أو القلق أو ما شابه، تتخزن في الجسم وتتحول فيما بعد إلى صورة أمراض جسدية ونفسية وعقلية، تؤثر على العلاقات ومجال العمل وغيرها من الأمور الحياتية.

لهذا يسعى المتخصصون في ذلك المجال، عبر العلاج بالطاقة الحيوية إلى تحسين طاقة الجسم، بواسطة العديد من الأساليب والطرق المتبعة، التي من شأنها تحسين حالته بشكل عام.

مزايا العلاج بالطاقة الحيوية

يمتاز العلاج بالطاقة الحيوية، بأنه لا يتسبب في حدث أي أعراض جانبية أو مضاعفات، لذلك يعد هذا النوع من العلاج آمن تمامًا للإنسان، ولا يمكن الخوف منه مطلقًا لأنه لا يلحق بالجسم أي ضرر.

أنواع العلاج بالطاقة الحيوية

هناك أنواع كثيرة للعلاج بالطاقة الحيوية، إلا أن هناك عاملا أساسيًا واحدًا مشتركًا، وهو رفع مناعة الجسم والعمل على زيادة معدل الشفاء الذاتي، والأعمال على إحداث التوازن بين الجسم والعقل والروح.

مسلسل فراولة

بدأ مسلسل فراولة في النصف الثاني من شهر رمضان، والذي تدور قصته حول فتاه تعمل مندوبة مبيعات في أحد الشركات العالمية، المتخصصة في مجال بيع الأكسسورات التي تمنح الطاقة الإيجابية، وتتسبب في تغيير طاقة الجسم عبر الاعتماد على العلاج بالطاقة الحيوية.

أبطال مسلسل فراولة

تسند بطولة العمل إلى النجمة نيللي كريم، والتي يشاركها نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم شيماء سيف، في أحداث المسلسل، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات.