موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

يستمر النجاح الكبير لمسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان التي تقدمها الشركة المتحدة، منها مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وينتظر المشاهدون عرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة.

مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم على قناة DMC، الساعة الثامنة إلا ربع مساء والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It، ويعاد العرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول فتاة جميلة تدعى فرولة التي تجسد شخصيتها «نيللي كريم» تعيش في وسط اجتماعي فقير، وتسعى فراولة لتحقيق أحلام وطموحات، وتزدهر حياتها فجأة بعد فرصة عملها في شركة تقوم باستخدام الأحجار الكريمة للعلاج الروحاني، وتنجح فراولة في عملها بشكل كبير، ولكن تواجه عقبات وتستطيع التغلب عليها.

طاقم عمل مسلسل فراولة

ويشارك في عرض مسلسل فراولة، مجموعة من ألمع النجوم، فالمسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.