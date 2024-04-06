ملخص الحلقة 11 من مسلسل فراولة.. هجوم على نيللي كريم بعد ظهورها في التليفزيون

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل فراولة، أحداثا مثيرة، بدأت بظهور جديد للفنانة نيللي كريم، التي تقدم دور فراولة، في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلامية هبة الأباصيري، المعروض على شاشة «cbc»، والتي واجهت خلاله هجوم كبير من الجمهور، لعدم اقتناعهم بطرق العلاج الروحي التي تقوم بها، خاصة بعد أن علموا بدخول أحد مرضى فراولة، إلى مصحة للعلاح النفسي، بعد اتباع العلاج الروحي بدلا من العلاج الطبي.

مسلسل فراولة الحلقة 11

وبعد رفض فراولة مقابلة الشيخ علاء الدين، الذي ذهب إليه والدها مرزوق، الي يجسد دوره الفنان حجاج عبد العظيم، كي يقنعها بمعاملته معاملة حسنة، ذهب مرة أخرى لمرزوق لكي يعطيه حجابا باعتبار أنه سيحل مشكلته معها.

وتلقت فراولة اتصالًا من «مستر يانج»، لمقابلتها في أحد الفنادق لكي يعرفها على خبير أثري يُدعى «غنّام»، لكي تدله على أماكن لمقابر فرعونية لبيعها لمتاحف عالمية، لكنها رفضت وأخبرته في حالة معرفتها لمكان مقبرة ستخبر الحكومة أولًا.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.