بعد مشاركتها في برنامج «الدوم».. من هي حنين سعيد بطلة مسلسل المعلم؟

موهبة بالفطرة جعلتها تحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور؛ إذ لفتت الأنظار إليها في أثناء مشاركتها ببرنامج «الدوم» لتعود حنين سعيد إلى الشاشة عبر الدراما الرمضانية بمسلسل «المعلم» لتقدم دورًا استثنائيًا ومميزًا.

من هي النجمة حنين سعيد بعد مشاركتها في مسلسل المعلم؟

ملامح سمراء جذابة، جعلت حضورها مميزًا، وعشقتها الكاميرا فور ظهورها، ليتعلق الجمهور بدور حنين سعيد في مسلسل المعلم، وبحسب صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي نستعرض بعض المعلومات عنها فيما يلي:

حنين سعيد

مواليد 25 سبتمبر 2000.

ممثلة مصرية.

ولدت في محافظة القاهرة.

درست بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

حصلت على ورشه أحمد مبارك لإعداد الممثل.

شاركت في العديد من الأعمال المسرحية التابعة للمعهد العالي للفنون المسرحية، مثل مسرحية سجن النسا من إخراج يوسف مراد منير.

شاركت في الفيلم القصير رامله ناعمة.

أول تجربة في التمثيل كانت في مسلسل وسط البلد عام 2022.

شاركت في مسلسل مين قال عام 2022.

مسلسل المعلم

ملحمة فنية متكاملة الأركان، تعرض خلال الموسم الرمضاني على مدار 30 حلقة، يقدمها نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير، حنين سعيد وغيرهم من نجوم العمل.

قصة مسلسل المعلم

يتعرض أحد تجار السمك ويدعى «حامد» ويقدم شخصيته النجم مصطفى شعبان، إلى مجموعة من الضغوط وذلك بعد سجن والده، ليجد نفسه هو المسئول الأول والأخير عن أسرته البسيطة، ما يدخله في الكثير من الصراعات مع تجار السمك في محاولة منه للتصدي لها وتجاوزها.