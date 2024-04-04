بعد تهديده.. هل يكشف مصطفى شعبان مكان المخدرات في مسلسل المعلم؟

أحداث مؤثرة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، كانت منها دفن زوجته زمزم في المقابر بعد صراع مع مرض سرطان الدم، حيث طلب منها السماح خاصة أنه لم يقل لها كلام حب إلا في فترة مرضها.

دار حوار بين منصور والمعلم، وطلب منه أن يخبره عن مكان المخدرات وقام بتهديده، ما أثار تساؤلا بين الجماهير: «هل المعلم هيوافق يقوله على مكان المخدرات».

توقعات الجمهور لأحداث مسلسل المعلم

توقع عدد كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية موافقة المعلم على الكشف عن مكان المخدرات، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «مش هيدي الفلوس لحد وممكن يعمل عليه خطة عشان يحبسه»، وأيضا: «ممكن المعلم يديلة مخدرات مش حقيقة ويلعب عليه» وكذلك: «المعلم هيكون هو وسيادة اللواء على اتفاق لاجبار تجار المخدرات بمكان واحد والقبض عليهم لوكشه واحده بس هو حب يقول الكلمتين اللي قدام المقابر علشان ممكن يكون سواق اللواء على اتصال بهم».

ومن ضمن أحداث الحلقة محاولة منعم أن يواسي حسن ابن زمزم و وكان يحكي له حكاية الولد الذي تركته أمه وذهبت لمشوار بعيد، وأيضا كان يواسي شقيقته دهب على فراق زمزم.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم العديد من الفنانين بجانب مصطفى شعبان، ومنهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.