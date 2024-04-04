بعد مشهد موت زمزم.. الجمهور يشيد بالمخرج مرقس عادل في المعلم

حفاوة كبيرة تلقاها النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، والمخرج مرقس عادل، من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما تصدرت الحلقة 22 تريند مؤشر البحث جوجل، والأكثر بحثا عبر فيسبوك، وتريند إكس، خاصة بعد مشهد وفاة زمزم الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ.

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ونالت الحلقة 22 استحسان الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثير بأداء مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وقدرة المخرج مرقس عادل على تقديمهم بشكل مختلف وجديد عليهم وكان من أبرز التعليقات: «المخرج مرقس عادل مكتفاش يجيب لنا النكد من تحت راح مشعلق لنا كاميرا في السقف عشان النكد يبان أحلى، الحقيقة ناس كتير بتحسد مصر على المبدعين اللي عندنا في كل المجالات، لكن أنا شايف إن اللي ممكن نتحسد عليه بجد هو أننا دايمًا عندنا دم جديد من الموهوبين في كل المجالات».

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وقال آخر في تدوينة عبر فيسبوك: «لما تتفرج على مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان هتعرف انا اقصد ايه، المسلسل ده كله نجوم كبار بيشتغلوا وبيبدعوا تحت قيادة مخرج شاب اسمه مرقس عادل فيه قدر يظهر لنا أداء تمثيلي منهم مختلف عن اللي بنشوفة في كل أعمالهم ودا راجع إن خبرة مرقس كبيرة في إدارة الموهبة بسبب موهبته الإخراجية، ولو أنت حابب مصطفى شعبان السنة دي وشايف أن مسلسله مُختلف فـ الحقيقة أن الفضل كله بيرجع في نجاح أي عمل فني للمُخرج».

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وأشاد البعض بمشهد وفاة سهر الصايغ قائلًا: «مصطفى شعبان وسهر الصايغ عاملين واحد من أجمل مشاهد حياتهم في الحلقة 22 اللي بتموت فيها شخصية زمزم اللي بتقدمها سهر مرات المعلم، البناء الدرامي خلال الـ22 حلقة اللي فاتت يخليك متبطلش عياط في مشاهدهم الأخيرة مع بعض، والمخرج هنا اتشقلب تقريبًا عشان يجيبلنا الممثلين من كل الزوايا، لدرجة أنه علق كاميرا في السقف، وكل الممثلين بيمثلوا حلو ده حتى الولد الصغير عارف يكتم دموعه»، وغيرها العديد من الإشادات لجميع فريق عمل المسلسل.