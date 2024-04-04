«يعيشك مع كل مشهد».. ماذا قال الجمهور عن أداء مصطفى شعبان في مسلسل المعلم؟

حاز الفنان مصطفى شعبان على إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مسلسل المعلم، الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني.

تفاعل الجمهور مع مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

وتفاعل الجمهور مع أداء مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل خاصة مشهد وفاة زوجته «زمزم»، التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ ضمن أحداث المسلسل، معتبرين أن المشهد ضرب أروع الأمثلة في الوفاء للزوجة.

أراء الجمهور حول مسلسل المعلم

وقال حساب باسم فارس حجازي: «تمثيل مصطفى شعبان بيفكرني بالراحل أحمد زكي في تقمصه للأدوار»، كما علق حساب آخر باسم أحمد سمير: «مش عارف هيكون من الإنصاف إني أقول مصطفى شعبان هو أحمد زكي التاني، مصطفى وصل لمرحلة من النضج الفني غير طبيعية، قادر يعيشك كل مشهد بيمثله، مش كده بس، ده بخليك تتفاعل معاه بشكل تلقائي».

وأشاد آخرون بقدرة مصطفى شعبان على إتقان دور المعلم، ما ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير، وحصوله على إشادة كبيرة من جانب الجمهور والنقاد على حد سواء، إذ علق حساب باسم مصطفى رضوان: «مصطفى شعبان عامل دور معلم بجد إي العظمة دي».

مسلسل المعلم من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.