أحمد فتحي سرور.. 21 عاما تحت قبة البرلمان

توفى منذ قليل أحمد فتحي سرور، وهو أحد أهم الشخصيات السياسية المصرية، وقد تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عامًا، وكانت مسيرته زاخرة بالإنجازات المختلفة في المجال السياسي والتشريعي، وكذا المجال العلمين إذ حصد «سرور» عددًا من الجوائز المختلفة، لاسيما في المجال العلمي.

جوائز أحمد فتحي سرور

ولد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا، وتولى العديد من المناصب القضائية والتنفيذية والتشريعية، منها وزيرًا للتعليم عام 1986، واستمر 4 سنوات، بعدها تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عامًا، بجانب توليه مسؤولية رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لمدة 3 سنوات، فضلا عن بعض المناصب في الجمعيات والاتحادات القانونية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وحصد رئيس مجلس الشعب الأسبق العديد من الجوائز، خاصة في المجال العلمي، تتلخص في الآتي:

- جائزة الدولة التشجيعية في عام 1964.

- جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية عام 1993.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة بولونيا في إيطاليا عام 2002.

- جائزة التميز لأفضل برلماني عربي من الاتحاد البرلماني العربي عام 2009.

مناصب قيادية في حياة أحمد فتحي سرور

ومن المناصب القيادية التي تقلدها أحمد فتحي سرور، رئيس اتحاد البرلمانات لمدة عام واحد من 1990 إلى عام 1991، كما تولى منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بداية من عام 1994 إلى عام 1997، وفي عام 1998 تولى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى عام 2000.

وفي عام 2000، تولى سرور رئاسة الاتحاد البرلماني الإسلامي، كما تولى رئيس مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأورومتوسطية الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى أصدر الإعلان العالمي للديمقراطية بناء على اقتراحه سنة 1997، إبان رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي.

فتحي سرور على الصعيد التربوي والثقافي

على الصعيد الثقافي، تولى أحمد فتحي سرور، منصب نائب رئيس وعضو المجلس التنفيذي لليونسكو في عام 1993، وفي 1989 تولى رئاسة المؤتمر الدولي للتربية في جنيف، كما تولى منصب رئيس المجلس الدولي للتربية في جنيف عام 1989، كما أنه كان المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو في عام 1972، كما أنه كان المستشار الثقافي في باريس عام 1965.