آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية.. فتوى مهمة عن وقتها

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، وتتبقى أيام قليلة على استقبال عيد الفطر المبارك، فيما يحرص الكثيرون على معرفة آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية، سواء من السعوديين أو المقيمين في المملكة، من أجل إخراج الزكاة.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية

وبحسب فتوى الشيخ إبن باز مفتي السعودية الأسبق، عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية، فأنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية طبقا لفتوى ابن باز

وأكد «ابن باز» في فتواه المنشورة على موقعه، أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في السعودية وقيمتها

وعن حساب زكاة الفطر في السعودية، فأنه يتم حساب مقدار زكاة الفطر بالكيلو ما يعادل من 2.5 إلى 3 كيلوجرامات من الطعام الأساسي المحلي لأهل السعودية والمقيمين فيها، وفي آخر تحديث لقيمة زكاة الفطر في السعودية تبين أنها تعادل قيمة 2.5 كيلوجرام من الأرز البلدي، أو ما يعادلها من الأغذية الأساسية الأخرى وهو ما تختلف قيمته من اختلاف الأسعار، كما يمكن حساب قيمة زكاة الفطر بالقمح من خلال تحديد سعر 2.5 كيلوجرامات من القمح، الذي يتغيَّر حسب الأسعار المحلية والعالمية للقمح، وباحتساب أسعار الأرز والقمح لحساب قيمة زكاة الفطر في السعودية نجد أنها تتراوح ما بين 20 إلى 30 ريالا سعوديًا للفرد الواحد، وفقا لهيئة الزكاة السعودية.