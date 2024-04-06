دنيا سمير غانم: رامي رضوان أب وزوج مثالي بزيادة.. ونحل خلافتنا بسرعة

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، وصفته بالأب والزوج المثالي، قائلة: «هو مثالي لكن بزيادة عايز كل حاجة مظبوظة جدا وأنا بحاول مؤخرًا أخف الموضوع ده معاه شوية، ومع ظروف شغلي وبعد وفاة بابا وماما بقى عندي أنا وإيمي مسئوليات أكتر والحمل بقى أزيد، وهو طبعا داعم ليا بشكل كبير في شغلي ودي حاجة بقدرها فيه جدا».

وكشفت دنيا سمير غانم في تصريحات تلفزيونية، أن أسرتها وبيتها هو رقم واحد على قائمة اهتماماتها وأولوياتها، ثم من بعده يأتي العمل: «أنا عندي الموضوع مختلف لأن الفن جوايا طول الوقت حتى في البيت، وهو مقدر الحتى دي وفاهمها فيا وبيشجعني على طول، وبيهتم بتفاصيل شغلي».

دنيا سمير غانم تكشف تفاصيل حل الخلافات بينها وبين رامي رضوان

وعلى الجانب الآخر، أكدت «دنيا» أنها تهتم بزوجها وبتفاصيل حياته وعمله، مؤكدة أنها تحرص طوال الوقت على إنهاء الخلاف بينهما وقت حدوثه على الفور، ولا تفضل أن تسيطر طاقة الخلاف على المنزل، خاصة في ظل وجود طفلة صغيرة: «مع رامي بالذات بحب أطلع اللي جوايا ولما بتكون في حاجة مضايقاني، بحب نتكلم فيها على طول ونحلها لأن مش صحي يكون في بينا خلاف، وفي طفلة صغيرة في البيت».