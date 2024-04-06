قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. تعرف على النهاية الحقيقية لنجل حسن الصباح

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27 لمتابعة أحداث الملحمة التاريخية، التي تستعرض حياة حسن الصباح، وظروف تكوين جماعة الفدائيين، والتي عرفت بعد ذلك بالحشاشين، خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ملابسات مقتل الابن الثاني لحسن الصباح

ومن أبرز الأحداث التي ينتظرها الجمهور في الحلقة الجديدة، كشف ملابسات مقتل الهادي الابن الثاني لحسن الصباح، بعدما دفعه مساعده برزك أميد، من أعلى سور قلعة آلموت، عندما أعلنه الصباح وريثًا له وإمامًا من بعده، ضمن أحداث الحلقة الماضية من المسلسل.

وقبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27، نستعرض النهاية الحقيقية لنجل حسن الصباح الثاني، كما جاءت ضمن المراجع التاريخية التي اعتمد عليها مؤلف المسلسل الكاتب عبد الرحيم كمال كخلفية للأحداث الدرامية، التي يقدمها من خلال المسلسل.

ويكشف كتاب «حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي»، للكاتب محمد عثمان الخشت، أن حسن الصباح قتل نجله الثاني بنفسه، بعدما وجده يشرب الخمر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 27