بعد الأحداث الصعبة التي شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين، ترتفع ذروة الأحداث مع الحلقات المقبلة؛ إذ ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 27، خاصة مع الحلقة المقبلة لمعرفة تطور الأحداث بعدما دفع برزك أميد، الهادي نجل حسن الصباح من أعلى قلعة آلموت، عقب إعلان «الصباح» أنه خليفته ووريثه.

ويستطيع مشتركو منصة واتش آت الإلكترونية مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 27؛ إذ تذاع في تمام الساعة الـ7:15 مساء على المنصة، قبل موعد عرضها تلفزيونيا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 27

ومع دقات الساعة 9:15 مساء، يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 27، بينما تعرض قناة DMC دراما الحلقة 27 في تمام الساعة الـ11 مساء، وتعاد الحلقة الساعة 1:45 صباحا، وفي الـ4:15 عصرا، بينما تعاد على DMC دراما في الـ6:30 صباحا، والساعة 1:30 ظهرا.