مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. هل حسن الصباح وراء قتل نجله الهادي؟

هناك عدد من السيناريوهات المطروحة حول السبب وراء قتل برزك أميد «سامي الشيخ» لـ«الهادي» نجل حسن الصباح «عمر رزيق» بعدما أعلنه والده خليفة وإمامًا من بعده، وذلك قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27.

وتذهب بعض الآراء إلى أن حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، وراء قتل نجله الهادي، وهو الذي طلب من «برزك» دفعه من أعلى سور قلعة آلموت.

ومن المؤشرات التي توجه علامات الاتهام إلى حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 27، أنه لم يعد إلى قلعة آلموت إلا بعدما علم من زوجته بدر البدور «أمينة خليل» أنها حامل، وطلب منها تربية ابنها في الصحراء ليكون فارسًا قويًا، وعندما يبلغ مبلغ الرجال ترسله إلى القلعة؛ ليحصل على مكانته: «المهمة تمت والصبي القوي بقى في بطنك وهيكون إمام للدنيا كلها.. ده مش جنون ده مستقبل أنا شايفه».

مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وظهر المؤشر الثاني في الحلقة الماضية، قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27، حين أخرج حسن الصباح نجله من السجن، وقال له إنه لم يقتله لأنه يخشى فقط من أن يقول الدعاة والفدائيين في القلعة إن حسن الصباح يقتل أبناءه، وذلك بعدما قتل نجله الأكبر الحسين في الحلقات الماضية، لذا قد يكون أعلنه خليفة بين الناس بينما طلب من برزك أميد التخلص منه سرًا.

أمّا المؤشر الثالث يعود إلى المراجع التاريخية، التي يعتمد عليها الكاتب عبد الرحيم كمال كخلفية للأحداث الدرامية، والتي كشفت أن حسن الصباح بالفعل قتل نجليه.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27 تكشف اللغز وراء قتل ابن حسن الصباح

فهل ستكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، أن حسن الصباح وراء قتل نجله؟ أم بالفعل برزك أميد هو من قام بذلك بدافع الغيرة، بعدما تجاهله شيخ الجبل عقب خدمته له سنوات طويلة، وعين نجله الأصغر خليفة، وهو ما دفع «برزك» إلى قتله، ليكون هو الأقرب إلى منصب الخلافة.