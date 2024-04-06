بعد شروق شمس 27 رمضان.. هل ظهرت علامات ليلة القدر؟

في لحظات ترقب من ملايين المسلمين، لشروق شمس يوم 27 من رمضان، من أجل مشاهدتها وتحري علامات ليلة القدر، وذلك مع اقتراب نهاية الشهر المبارك، فلم يتبق من الليالي الوترية، سوى ليلة واحدة، وهي ليلة 29 رمضان، على أن ينقضي الشهر، يوم 9 أبريل الجاري ويبدأ عيد الفطر يوم 10 من الشهر ذاته.

شاهد شروق شمس يوم 27 من شهر رمضان

بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في رصد لحظات شروق شمس يوم 27 رمضان في أماكن متفرقة، الذي تحتفل خلاله الدولة بليلة القدر، وهي ليلة مباركة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وظهرت شمس يوم 27 من شهر رمضان بدون شعاع، وهو ما يزيد التكهنات حول إمكانية كونها ليلة القدر، لكن لا يمكن الجزم بذلك، خاصة أنه لا أحد يعلم موعد ليلة القدر سوى الله- سبحانه وتعالى.

ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة، أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم، وقال سبحانه عنها في كتابه العزيز إنها خير من ألف شهر، لذلك يحرص المسلمون على تحري تلك الليلة، وزيادة العبادات والدعاء بها حتى مطلع الفجر.

رصدت عدسة «الوطن»، لحظة شروق شمس يوم 27 من شهر رمضان الجاري، من أجل تحري علامات ليلة القدر بها، فيما قالت دار الإفتاء المصريّة، إنّه من علامات ليلة القدر، أنّ الشمس تشرق بها بلا شعاع، ويمكن النظر إليها مباشرة دون الشعور بأي تعب في العينين، إلى جانب سكون النفس وصفاء السماء، وخلوها من النيازك والشهب.