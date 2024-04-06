موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. لعلها ليلة القدر

يحرص الآلاف على قيام الليل، وأداء صلاة التهجد اليوم الموافق ليلة السابع والعشرين من شهر الصيام، والتي تنتهي بحلول موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024 الموافق السابع والعشرين من رمضان، وسابع أيام العشر الأواخر من رمضان، فضلًا عن موعد الشروق اليوم، وعدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال أيام الصيام.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت الموافق 27 رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، وكذلك موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم، ومواقيت السحور والإمساك، كما تختلف بعض مواقيت الصلاة اليوم، إذ يأتي موعد أذان العشاء متأخرًا بمقدار دقيقة، ويزداد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار دقيقة أيضًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 6-4-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 6-4-2024 الموافق سابع أيام العشر الأواخر من رمضان، والذي من المتوقع أن يكون ليلة القدر، في تمام الساعة 4:12 صباحًا، بينما يبدأ السحور الساعة 1:52 بعد منتصف الليل ويستمر حتى موعد الإمساك الساعة 3:52 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم السبت الموافق 27 رمضان في تمام الساعة 4:32 صباحًا، أي بعد انقضاء نحو 20 دقيقة على رفع الأذان، فيما تشرق الشمس في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:40 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024 في الفيوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024 في الفيوم الموافق سابع أيام العشر الأواخر، نحو 14 ساعة و26 دقيقة، بينما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:37 مساءً.