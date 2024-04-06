صدمة ليست في الحسبان لـ «الأهلي».. هل يلحق حسين الشحات بلقاء القمة؟

يبدو أنّ المصائب لا تأتي فرادى على الأهلي، فمع كل يوم تتوالى الإصابات على عناصر وركائز أساسية في الفريق، كان آخرها إصابة حسين الشحات، التي نتجت عن تدخل خطير من لاعب سيمبا التنزاني، أدى إلى سقوطه على أرض الملعب ونقله إلى المستشفى، بسبب مشكلة في الوعي.. فما الحالة الصحية لحسين الشحات وكم سيغيب عن المشاركة مع الأهلي؟

هل يغيب حسين الشحات عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

حسين الشحات يعاني من شرخ بسيط على مستوى عظام الوجه، سيحتاج إلى فترة من العلاج والراحة، ستبعده قليلًا عن المشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة، من أجل منحه فرصة للعلاج والتأهيل، وتفادي أي احتكاكات من شأنها أن تزيد من الإصابة أو تجددها بشكل أكبر.

مدة الغياب المتوقعة لـ حسين الشحات

وعن مدة الغياب المتوقعة بسبب الإصابة بشرخ في الوجه، يقول إسلام السيد طبيب جراحة العظام والكسور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكسور أو الشروخ البسيطة في الوجه تحتاج لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات، أمّا الكسور الكبيرة والمعقدة في الوجه قد تزيد مدة الغياب المترتبة على إثرها عن 8 أسابيع، وكل ذلك وفقًا للفحوصات النهائية، التي ستوضح مدى الضرر الذي تعرض له اللاعب.

غياب حسين الشحات المتوقع خلال مدة أقلها أسبوعين، يعني وجود شكوك حول خروجه من حسابات «كولر» مدرب الأهلي، خلال مباراة القمة، التي ستقام يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على ملعب ستاد القاهرة.

حسين الشحات في الوقت الحالي، تحت ملاحظة الأطباء في المستشفى لمدة 24 ساعة، بسبب معاناته من أزمة على مستوى الوعي، مثلما قال شقيقه في تصريحات تلفزيونية.

بينما كشف مراسل «أون سبورت» تفاصيل جديدة من أمام المستشفى، تشير إلى أنّ اللاعب يعاني من شرخ في عظام الوجه، لكنه بدأ يستعيد الوعي، ويتواصل مع زملائه ومن حوله، إلى جانب وجود عدد من اللاعبين بجواره، وعلى رأسهم محمود كهربا وإمام عاشور.