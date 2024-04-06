مكافآت غير مسبوقة لـ «الأهلي» بسبب دوري أبطال إفريقيا.. كم تبلغ قيمتها؟

كعادته يضع الأهلي نفسه في مصاف كبار إفريقيا، ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، وذلك بالانتصار ذهابًا وإيابًا، على سيمبا التنزاني، في ربع نهائي البطولة القارية، بنتيجة 3 أهداف نظيفة، ليضمن المكافآت الخيالية التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للوصول إلى تلك المرحلة.. فما قيمتها؟

ما قيمة المكافآت التي سيحصل عليها الأهلي بعد التأهل إلى نصف النهائي؟

الأهلي بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أكتاف سيمبا التنزاتي، بات على موعد مع الحصول على مكافأة ضخمة وغير مسبوقة، باعتبارها تصرف لأول مرة من قبل الاتحاد الإفريقي، الذي قرر زيادة نسبة المكافآت إلى 40%، مع بداية الموسم الجاري للبطولات الإفريقية، بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي.

أكثر من 93 مليون جنيه مصري سيحصل عليها الأهلي، بعد بلوغ المرحلة قبل النهائية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تخصيص الاتحاد الإفريقي 2 مليون دولار، للفرق التي تنجح في الوصول إلى هذا الدور والمنافسة على اللقب، والذي سيكون له جائزة استثنائية أيضًا وغير مسبوقة، إذ تتضاعف حينها قيمة الجائزة التي يحصل عليها الأحمر في نصف النهائي، لتصل إلى 4 ملايين دولار، أي ما يعادل 189 مليون جنيه مصري تقريبًا.

الأهلي نجح في حسم مباراة الذهاب على ملعب سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، من توقيع أحمد نبيل كوكا، وعاد ليجدد الانتصار، ويؤكد وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ملعب القاهرة، بعد الانتصار بهدفين نظيفين، بأقدام حسين الشحات ومحمود كهربا، الذي نزل بديلًا لموديست في الدقائق الأخيرة، ليسدد ضربة الجزاء المستحقة التي حصل عليها المارد الأحمر، بعد تدخل خاطئ من لاعب سيمبا التنزاني على حسين الشحات، الذي بدا وكأنه يواجه بعض الآلام إثر هذا التدخل العنيف.