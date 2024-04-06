بسبب «فيفا».. الأهلي في ورطة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ما تزال مستشفى الأهلي تفتح أبوابها لاستقبال ضحايا الإصابات داخل القلعة الحمراء، بعد انضمام حسين الشحات، الذي سقط مصابًا على أرضية ملعب استاد القاهرة، في الدقائق الأخيرة من لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني، الذي حسمه المارد الأحمر بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فماذا ينتظر الأهلي بعد إصابة الشحات المروعة؟

البروتوكول الطبي يمنع حسين الشحات من المشاركة حال التعافي

لم تكتمل فرحة الأهلي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميًا، بعد سقوط حسين الشحات، أهم الأوراق الرابحة في حسابات السويسري مارسيل كولر، بعد إصابته بارتجاج في المخ، إثر تدخل عنيف من لاعب سيمبا التنزاني، ليغيب الشحات مجبرًا عن المباريات المقبلة، حتى حال تعافيه من الإصابة.

ووفق البروتوكول الطبي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن التعامل مع إصابات الرأس، يمنع اللاعب المصاب بارتجاج في المخ، أو أي إصابة على مستوى الرأس، من المشاركة في المباريات، قبل تطبيق برنامج علاجي مدته لا تقل عن 6 أيام، وهو الحد الأدنى، وقد تزيد وفقًا لحالة اللاعب التي من المقرر مراقبتها من قبل الجهاز الطبي للأهلي.

وبحسب البروتوكول، يتأكد غياب حسين الشحات عن المشاركة في لقاء إنبي المرتقب، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر له يوم الاثنين المقبل، مع الشكوك حول ظهوره في لقاء زد أيضًا، المقررة يوم الخميس المقبل، حتى إذا أثبتت الفحوصات سلامته، وعدم معاناته من إصابات أو تباعات للتدخل العنيف على رأسه.

سقوط حسين الشحات يمنح الأهلي ركلة جزاء

حسين الشحات تسبب في ضربة جزاء لصالح الأهلي، في الدقائق الحاسمة من عمر المباراة، ليسددها محمود كهربا بقوة في شباك حارس مرمى سيمبا التنزاني، مسجلا الهدف الثاني، ليؤكد فوز المارد الأحمر، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتصار ذهابًا وإيابًا أمام الفريق التنزاني، بعدما سجل هدفًا خارج الأرض، ثم عاد ليسجل هدفين على أرضه، داخل ملعب استاد القاهرة الدولي.