مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. «حزلقوم» يفوز في المسابقة

عاد «الكبير» خلال الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة «on» عقب أذان المغرب، لقرية المزاريطة لممارسة مهام العمودية، بعد فوز شقيقه «حزلقوم» بنصف مليون جنيه.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

استطاع «الكبير أوي» الحفاظ على عمودية المزاريطة، وذلك بسبب مساعدته لشقيقه «حزلقوم» في مسابقة «من سيربح النصف مليون»، فقد كان يخبره بإجابات الأسئلة عن طريق إشارات متفق عليها بينهما.

وبعدما توقف هاتف «الكبير» بسبب سقوط مياه عليه استطاع الإجابة على الأسئلة بالعودة هو ومربوحة وهجرس فلاش باك لأيام الدراسة، وتذكر إجابات الأسئلة.

مواعيد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27، على قناة «on» في رمضان، العرض الأول الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، وفي النفس التوقيت على منصة watch it.