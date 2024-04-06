هل تجوز الصلاة قبل الإقامة؟.. دار الإفتاء تجيب

يُعدّ موضوع هل تجوز الصلاة قبل الإقامة من المواضيع التي يكثر التساؤل حولها بين المسلمين، إذ أنها هي أهم عبادة من العبادات، ويحرصون على أدائها بالشكل السليم.

هل يجوز الصلاة قبل الإقامة

ونشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر موقعها الرسمي توضح من خلالها إجابة سؤال هل يجوز الصلاة قبل الإقامة، موضحة من خلالها أن الصلاة مرهونة بدخول موعدها وليس بأن يقيمها الإمام، ويمكن للمسلم أن يقيم الصلاة بمجرد أن يتم رفع الأذان.

وأشارت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز الصلاة قبل الإقامة، أن هناك بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت حول هذا الأمر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فليصل ركعتين، فذلك تحية المسجد». رواه مسلم، وأكدت أن انتظار الإمام وأداء الصلاة مع الإقامة هو الفعل المستحب، وذلك اقتداء بسنة النبي الكريم، حيث كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة.

الصلاة قبل الإقامة

وفي فتواها عن هل يجوز الصلاة قبل الإقامة، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم أن يصلي قبل الإقامة، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، ولكن من الأفضل تأخير الصلاة إلى بعد الإقامة اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن الأذان هو إشارة دخول وقت الصلاة وأنه أصبح بإمكان العباد أدائها في الوقت الحالي.

كما لفتت في إجابتها عن سؤال هل يجوز الصلاة قبل الإقامة، إلى أنه يمكن للمصلي أن يبدأ الصلاة فور أن يقول المؤذن «الله أكبر» ولا ينتظر استكمال الأذان، فلا حرج في ذلك ولكن من المستحب، أن ينصت العبد للأذان ويردد خلفه وينتظر حتى ينتهي ثم يدعو ربه سبحانه وتعالي بأي دعوة تخطر على باله وبعدها بدقائق معدودة يقوم إلى الصلاة.