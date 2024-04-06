مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 6-4-2054

في نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان، يستعد المسلمون لتكثيف العبادات والأعمال الصالحة، ويحرص معظمهم على أداء فروض الصلوات الخمس في موعدها، ومتابعة مواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

وفي ضوء ذلك يحدد «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 6-4-2024، بحسب ما نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسوريا.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

كما أن محافظات سوريا تختلف فيها مواقيت الصلاة في حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، ولكن يمكن ذكر مواعيد فروض الصلوات الخمس في محافظة اللاذقية، خلال السطور التالية:

أذان الفجر 4:46 صباحًا.

الشروق 6:16 صباحًا.

الظهر 12:39 مساء

العصر 4:15 مساءً.

المغرب 7:3 مساءً.

العشاء 8:33 مساءً.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في سوريا، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في اللاذقية في تمام الساعة 4:46 صباحًا، بينما في حماة يكون الساعة 4:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

ويكون موعد رفع آذان الظهر في اللاذقية في تمام الساعة 12:39 مساء، بينما في حماة بتمام الساعة 12:35 مساء.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

في حين يكون موعد آذان العصر اللاذقية في تمام الساعة 4:15، ويكون الآذان للعصر حماة في تمام الساعة 4:11 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في اللاذقية ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 7:3، بينما تؤذن في دمشق بتمام الساعة 6:59 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم السبت 6-4-2024

وعلى مدار شهر رمضان المبارك، ستكون عدد الساعات التي سيتوجب على المقيمين في سوريا، 13 ساعة و29 دقيقة، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف السورية.