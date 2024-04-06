السيناريست ألمى كفارنة: مسلسل بدون سابق إنذار مبني على تجارب حياتية

أكدت السيناريست ألمى كفارنة، أن مسلسل بدون سابق إنذار مبني على تجارب حياتية عاشها العالم في السنوات الأخيرة، موضحة أن المسلسل شهد زلزالا في تغير حياة الأبطال من حياة طبيعية إلى فقد، وأن اسم العمل يعني حدوث أشياء بدون ترتيب وبشكل مفاجئ.

شخصيات مسلسل بدون سابق إنذار بين الخير الشر

وأوضحت «كفارنة»، خلال لقائها مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، في برنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشخصيات في المسلسل هي وسط بين الخير والشر، ولا تملك إجابات على الأسئلة التي تدور في المسلسل، وهي مستسلمة وفي حالة من المحاولة المستمرة.

وشددت السيناريست على أن الفنانة عائشة بن أحمد قدمت أداء استثنائيا في مسلسل بدون سابق إنذار، وأن هناك عددا من الخطوط الدرامية في هذا المسلسل، مؤكدة أن جميع المشاركين في المسلسل قدموا أجزاء من تجاربهم الحياتية وأحساسيهم.