صدمة معلول والشحات وإصابة نجم الزمالك| عاجل

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كوبري إمام عاشور في الأهلي

كشف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، حقيقة أن انتقاله من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي بفترة الانتقالات الشتوية العام الماضي كان «كوبري» للانضمام لصفوف الأهلي في الصيف الماضي.

صدمة علي معلول وحسين الشحات بعد مباراة الأهلي وسيمبا

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الإصابات التي تواجه الفريق بالمرحلة المقبل، قائلا: «وفقا لحالة اللاعبين، سنحدد اختياراتنا في المباريات المقبلة، علي معلول اشتكى من تقلصات عضلية».

كما كشف مراسل قنوات أون تايم سبورتس تفاصيل التشخيص المبدئي لحسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد اصطدامه القوي مع أحد لاعبي سيمبا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة.

إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد صبحي، حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

موقف ناصر منسي من المشاركة مع الزمالك

شارك ناصر منسي، مهاجم الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية.

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