بعد تصريحات إمام عاشور.. هل العصبية تحتاج إلى زيارة طبيب نفسي؟

التهور والعصبية من أكثر العيوب التي يراها لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في نفسه، وهو ما دفعه إلى البحث عن طريقة للعلاج مع أحد الأطباء النفسيين، بحسب ما أوضحه خلال حديثه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها «على المسرح».

إمام عاشور يعاني من العصبية

«بروح لدكتور نفسي دايمًا وهو بيساعدني كتير في حياتي، وعلمني أكون ماسك أعصابي أكتر خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات» بتلك الكلمات تحدث إمام عاشور معاناته مع العصبية، لذلك نستعرض بعد تصريحات لاعب النادي الأهلي، ما إذا كان الشخص العصبي يحتاج إلى زيارة الطبيب النفسي، أم لا؟

توجد عدة أنواع للعصبية، وليس جميعها تحتاج إلى زيارة الطبيب، فهناك شخص عصبي ولكن يستطيع تمالك أعصابه، فهذا لا يضطر إلى زيارة الطبيب، بينما ثمّة شخصية عصبية انفجارية أي تتملكها العصبية لمختلف الأسباب حتى إذا كانت بسيطة، فهذه لابد من زيارتها للطبيب النفسي، وفق ما أوضحه أحمد رشاد، استشاري صحة نفسية، خلال حديثه لـ«الوطن».

هل العصبية تحتاج إلى زيارة طبيب نفسي؟

وهناك شخص عصبي اندفاعي، اعتاد العصبية في مختلف الظروف، ويكون له ردود أفعال خاطئة وتصرفات غير طبيعية مع مختلف الأشخاص، سواء كانوا في درجته أو أعلى مثل مديره في العمل أو والديه، مما يعرضه لمشكلات كثيرة ويختلف أيضًا عن الشخصية الانفجارية في عدم شعوره بالندم عند ارتكاب الأخطاء، ذلك الشخص لابد له من زيارة الطبيب النفسي، حتى يستطيع تمالك أعصابه، وتحسين تصرفاته مع الجميع، تجنبًا لحدوث مشكلات.