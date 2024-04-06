مفاجأة للأهلي بشأن إمام عاشور بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا.. هل يشارك؟

لا شك أنّ إمام عاشور من الركائز الأساسية التي لا غنى عنها داخل الأهلي، لذلك كانت إصابته بمثابة صدمة وضربة موجعة للأحمر، خاصة في هذا التوقيت الحاسم، الذي ينافس خلاله على جميع البطولات، سواء المحلية أو الإفريقية.. فهل يلحق «عاشور» بمباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

مؤشرات عودة إمام عاشور للعب مع الأهلي

بعدما ثبت الأهلي أقدامه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، باتت الجماهير تبحث عن إمكانية ظهور أهم لاعبي منتصف ميدان المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك عددًا من التقارير ألمحت إلى إمكانية عودته بشكل سريع، بعد نجاح التدخل الجراحي في الكتف، بسبب إصابة بخلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف.

يقول الدكتور إسلام عجوز طبيب جراحة العظام والكسور، في حديثه لـ «الوطن»، إن مشاركة إمام عاشور في المباريات وعودته إلى الملعب ستكون شبه مستحيلة، قبل شهر على الأقل، إذ يحتاج اللاعب إلى فترة من التأهيل بعد الخضوع للعملية، من خلال الخضوع لجلسات علاج طبيعي، ثم العودة إلى الملعب بشكل تدريجي، ما يعني استحالة رؤيته في الملعب، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هل يشارك إمام عاشور مع الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

إمام عاشور بنسبة كبيرة حال التزم بالبرنامج التأهيلي، سيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة نجح الأهلي في الوصول إلى تلك المرحلة، وعبور نصف النهائي، باعتباره سيقام يوم 26 من شهر مايو المقبل، والتي ستكون كافية لتأهيل اللاعب من أجل المشاركة بشكل طبيعي.