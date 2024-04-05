مفاجأة في لغة جسد إمام عاشور كشفت انتمائه الحقيقي.. أهلاوي أم زملكاوي؟

إصابة أبعدته عن لعب كرة القدم خلال الأيام الماضية، لتنهال عليه مئات الدعوات من المحبين والمتابعين، ليسترد صحته، ويظهر في برنامج «على المسرح»، الذي كشف فيه العديد من الأسرار عن حياته الكروية، التي حللها خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم في حديثه مع «الوطن».

هل يكره إمام عاشور الزمالك؟

انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى الأهلي، خلق حالة من التساؤلات لدى الجمهور، حول هل يكره الزمالك؟، وهو ما أجاب عليه خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم، عبر تحليل إشارات اللاعب وحركة يديه، فور سؤال المذيعة له: «إمام عاشور كان ظاهرًا عليه التوتر الشديد لما اتسأل عن انتقاله إلى الأهلي، وفجأة الابتسامة اللي كانت على وشه اختفت، ده يعبر أنه لسه كان جواه حاجزًا كبيرًا بين الأهلي والزمالك، وده كان باين في أيديه المتكتفة اللي كانت ما بتحركش، وده بيدل على خوفه من الانتقال إلى النادي الأهلي وأن الجمهور ما يتقبلهوش».

تابع «أبو هاشم» أن إمام عاشور كان يتلعثم في الإجابة، في تلك النقطة على وجه التحديد، أما بالنسبة لكره الزمالك أو حبه فلا يمكن الجزم بذلك الأمر، ولكن يمكن القول أنه كان خائفًا من خطوة الانتقال من عدمه، ولا يوجد في لغة جسده ما يشير إلى كرهه لنادي للقلعة البيضاء.

برنامج على المسرح

الجدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة»، هو برنامج حواري يذاع يوميًا في مسرح الريحاني، وتقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة، واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.