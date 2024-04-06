هادئ لأول مرة.. ماذا قالت لغة جسد إمام عاشور بعد ظهوره في برنامج «على المسرح»؟

طلة مختلفة ومميزة ظهر بها نجم النادي الأهلي إمام عاشور، في برنامج على المسرح تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، وكان هادئًا طيلة الحوار، الذي لم يعكس حماسه وانفعاله المعتاد في الملعب، لتكشف خبيرة لغة الجسد رغدة السعيد، ما دلالة ذلك الهدوء خلال حديثها مع «الوطن».

تحليل لغة جسد إمام عاشور في برنامج على المسرح

إمام عاشور كان يغلب عليه طول اللقاء الهدوء، فكان ممسكًا بيديه الاثنين، لا يحركهما إلا قليلا، وفي ذلك إشارة إلى كونه شخصًا كتومًا منغلقًا على ذاته، فهو لديه حياته الخاصة، ولا يجيد التعبير عن مشاعره، التي يعبر عنها عادة بحركة اليدين، التي لم يحركها طيلة اللقاء.

تابعت «السعيد» أن إمام عاشور غير معتاد على التعبير عن مشاعره، ويجد المنفذ الوحيد له في الملعب، والذي ينعكس على أدائه وحماسه وحيويته، ومن الممكن أن يكون اجتماعيًا مع أصدقائه والقريبين منه، فهو لديه نوع من الخجل لأن شخصية منغلقة بعض الشيء، في اللقاءات العامة.

إمام عاشور في برنامج على المسرح

ظهر خجل إمام عاشور أيضًا في الاتصال المباشر بالعين، خلال توجيه عدة أسئلة له، فهو يتجنب النظر إلى العين مباشرة، أنما تتحرك عينيه يمينًا ويسارًا، وعلى الرغم من ذلك فأنه يمتاز بالدقة والطموح، وظهر ذلك في رغبته من فهم السؤال جيدًا قبل الإجابة عليه.

برنامج «ع المسرح» تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة»، هو برنامج حواري يذاع يوميا في من «مسرح الريحاني»، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة، واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.