الكرخ بقيادة صالح جمعة يبحث عن الفوز على الميناء في دوري نجوم العراق

يحل فريق الكرخ، الملقب بـ«الكناري»، المحترف في صفوفه صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي السابق، ضيفا على ميناء البصرة على ملعب «الميناء الأولمبي» في الجولة 21 من بطولة دوري نجوم العراق، ويديرها الحكم الدولي أحمد كاظم، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل الكرخ، الذي يقوده فنيا المصري هيثم شعبان، مباراة الميناء، بتعادل في الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق مع الطلبة بهدف لمثله على ملعب «الساحر أحمد راضي».

الكرخ يحتل المركز الـ17 بدوري نجوم العراق

ويحتل فريق الكرخ، المركز 17 في بطولة دوري نجوم العراق، برصيد 19 نقطة من خوض مباراة 20 مباراة، إذ فاز الفريق منها في 3 لقاءات وتعادل في 10 مباريات ولقى 7 هزائم، وأحرز لاعبوه 17 هدفا، فيما منيت شباكه بـ23 هدفا.

وفي المقابل، فاز ميناء البصرة في الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق، على نفط البصرة بهدف دون رد، على ملعب «الميناء الأولمبي»، ليحتل المركز 13 برصيد 26 نقطة.

وخاض ميناء البصرة، 20 مباراة، إذ فاز الفريق منها في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات ولقى 8 هزائم، وأحرز لاعبوه 18 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا.