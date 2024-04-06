طريقة عمل مهلبية الشيوكولاتة بأقل التكاليف في المنزل.. «حلي بعد الفطار»

مهلبية الشوكولاتة من ألذ وأشهى الحلويات التي يُمكن تحضيرها بأقل التكاليف وبخطوات بسيطة بعد الإفطار في شهر رمضان، ويُمكن الاعتماد على الكاكاو الخام في إعدادها، والذي يُعتبر من المغذيات الغنية بالطاقة وعالية القيمة الغذائية؛ لاحتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بحسب ما ذكره موقع «webmd».

ويُمكن للأمهات تحضير مهلبية الشوكولاتة لأطفالها في وقت لا يتعدى 20 دقيقة، وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «CBC» سفرة، كالتالي:

مقادير تحضير مهلبية الشوكولاتة

4 أكواب من الحليب.

¾ كوب من النشا.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الكاكاو المحلى.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 كوب من الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

طريقة تحضير مهلبية الشوكولاتة

اخلطي الحليب والنشا والسكر والكاكاو المحلى في وعاء كبير حتى يتجانسوا تماماً.

ضعي الوعاء على النار وحركي المزيج بشكل مستمر باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي المزيج ويصبح سميكًا.

ابعدي الوعاء عن النار وأضيفي الفانيليا والشوكولاتة المبشورة.

حركي المزيج جيدًا حتى تذوب الشوكولاتة وتتجانس مع المزيج.

صبي المزيج في أكواب التقديم واتركيه يبرد لمدة ساعة تقريبًا.

زيني المهلبية بالشوكولاتة المبشورة وقدميها باردة.

نصائح عند تحضير المهلبية