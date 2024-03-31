أسعار الكاكاو تشهد ارتفاعا غير مسبوق.. هل تصبح الشوكولاتة سلعة فاخرة؟

شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعًا غير مسبوق في بورصة نيويورك، إذ تجاوزت 10 آلاف دولار للطن، بالتزامن مع نقص المعروض منه في الأسواق، نتيجة ضعف المحاصيل لدى المزارعين الرئيسيين في غرب إفريقيا، ما وضع العالم على مسار نقص المعروض العالمي للعام الثالث على التوالي، ما يرفع تكلفة الشوكولاتة في أسواق العالم.

ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا

وتُعاني أسواق الكاكاو من ضغوط متزايدة، ناتجة عن نقص الإمدادات الفعلية والمضاربات في السوق المالية، إذ يبيع بعض المتداولين عقود التحوط لتعويض حيازاتهم الفعلية، ومع اقتراب موعد استحقاق هذه العقود، يحتاجون إلى توفير سيولة لتلبية طلبات الهامش على خسائر المشتقات المالية، وفي حالة الارتفاع الحالي لأسعار الكاكاو، قد يضطرون أيضًا لإغلاق المراكز القصيرة في السوق الصاعدة، ما يعزز ارتفاع الأسعار.

سجلت عقود الكاكاو الآجلة قفزة تصل إلى 4.5 % لتصل إلى 10 الاف و80 دولارا في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، وهو مستوى لم يتوقعه الكثيرون قبل بضعة أشهر، ولاحظ المتداولون أيضًا دخول مؤشر فني للأسعار إلى منطقة التشبع بالشراء لمعظم الشهرين الماضيين، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو.

نقص الإمدادات العالمية من الكاكاو

أشار تقرير هايتاور في مذكرته إلى أن وضع الإمداد في غرب إفريقيا لا يزال ضيقًا للغاية، ومع اقتراب موعد حصاد منتصف الموسم الأسبوع المقبل، يستمر ذلك في دعم أسعار الكاكاو، كما أن هناك محاولات منتجين آخرين مثل البرازيل والإكوادور لزيادة الإنتاج، ولكن يستغرق بضع سنوات قبل أن تنتج أشجار الكاكاو المزروعة حديثًا حبوبًا، وهذا يؤخر التخفيف من الضغط على الإمدادات العالمية المتوترة.

وتوقعت منظمة الكاكاو الدولية أن يصل مستوى المخزون المتاح للطحن إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة عقود هذا الموسم، ما يعكس الوضع غير المستقر في السوق.

وفيما يتعلق بأسواق السلع الأخرى، ارتفع سعر الكاكاو في نيويورك يوم الثلاثاء إلى 9991 دولارًا، بارتفاع نسبته 3.5 %، وأما بالنسبة للسلع الأخرى، فقد ارتفع سعر السكر الخام بنسبة 1 بالمئة، وشهد سعر القهوة العربية ارتفاعًا طفيفًا، وتشهد عقود الكاكاو الآجلة الأكثر نشاطًا في لندن ارتفاعًا بأكثر من الضعف خلال هذا العام.