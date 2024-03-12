في خطوات بسيطة.. طريقة عمل مهلبية الفستق بتكلفة أقل وطعم يفوق المحلات

مهلبية الفستق من الوصفات التي يمكن تحضيرها على المائدة الرمضانية، لا تتطلب سوى بعض المكونات الأساسية، للحصول على ألذ وأشهى وصفة بأقل تكلفة ممكنة، فهي من أشهر أطباق الحلويات العربية، ويمكن تقديمها باردة وتزيينها بالفستق إليك طريقة تحضيرها ومكوناتها في التقرير التالي..

مكونات تحضير المهلبية بالفستق بتكلفة أقل

يحتاج تحضير المهلبية بالفستق بعض المكونات، التي تضمن التالي:

4 أكواب حليب.

كريمة.

ملعقة كبيرة ماء الزهر.

ربع ملعقة صغيرة مستكة.

كوب فستق حلبي.

4 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

طريقة تحضير المهلبية بالفستق

اخلطي الحليب البارد في قدر مع ماء الزهر والنشا جيدًا حتى يذوب النشا.

ضيفي الكريمة البودرة والسكر وحركي على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج يسخن.

يضاف الفستق الحلبي بالتدريج مع التحريك السريع حتى تتجانس جميع المكونات معًا.

يوضع على المزيج السابق المستكة.

تابعي التحريك على نار منخفضة جدًا حتى تتكاثف المهلبية وتصبح كريمية جامدة.

ارفعي المهلبية عن النار واسكبيها في أكواب أو أطباق صغيرة.

اتركيها لتبرد قليلًا ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم زينيها بالفستق الحلبي وقدميها باردة.

وصفة آخرى لعمل المهلبية بالفانيليا

نحتاج إلى بعض مقادير لعمل المهلبية بالفانيليا ونحتاج بعض المكونات لتحضيرها وجاءت على النحو التالي:

كيلو من اللبن

6 معالق من السكر

6 معالق كبيرة من النشا

عود فانيليا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات تحضير المهلبية بالفانيليا