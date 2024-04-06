«الصحة» توضح أسباب انتشار الكحة بين المواطنين الفترة الحالية

شدد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ما يعمل على زيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية، موضحا أنه في حال إصابة أحد الأفراد بالفيروسات التنفسية المختلفة عليه ارتداء الكمامات عند التحدث أو الابتعاد مسافة متر عنه قدر الإمكان.

أسباب انتشار الكحة بين المواطنين الفترة الحالية

وعن دور الكحة المنتشر الفترة الحالية، وفسر المصدر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يوجد عدم استقرار في حالة الطقس، وبعض المواطنين قاموا بتخفيف ملابسهم أثناء فترة ارتفاع درجة الحرارة، ومن الطبيعي أن يصابوا بالفيروسات التنفسية مثل نزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية أو أحد متحورات فيروس كورونا، موضحا أن الأعراض المنتشرة في التوقيت الحالي بين المواطنين تتمثل في كحة وبلغم، خاصة الكحة لدى الأطفال.

البروتوكول العلاجي لنزلات البرد

وأضاف المصدر، خلال الإصابة لا بد من الالتزام بالراحة لمدة 3 أيام متتالية مع شرب السوائل الدافئة واستشارة الطبيب المختص والحرص على الحصول على الأدوية دون زيادة عدد الجرعات أو زيادتها حتى في حال تمام الشفاء لا بد من الالتزام بالبروتوكول العلاجي كاملا.