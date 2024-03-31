«الأرصاد»: ارتفاع قيم الحرارة على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار لارتفاع قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الداخلية.

تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي، فإن هذه الكتل تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها».

ارتفاع قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أيضا سيكون هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة، ودرجات الحرارة في فترة النهار بمعظم المحافظات أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية في وقت الظهيرة والذروة».