«الأرصاد»: استمرار ارتفاع قيم الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد في هذه الأيام استمرار في ارتفاعات قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، على القناة الأولى الفضائية، أنّ هذه الكتل مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

طقس حار في معظم محافظات الجمهورية

وتابعت: «أجواء فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية».