«الأرصاد»: اليوم ذروة ارتفاع درجة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع قيم الحرارة، واليوم سيشهد ذروة الارتفاع الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى، خلال فترة النهار 32 درجة مئوية، وذلك أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 7 إلى 8 درجات مئوية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ الارتفاعات ملحوظة في معظم محافظات الجمهورية نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذه الكتل تكون مرتفعة بشكل كبير في قيم حرارتها خلال فترة النهار مع تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، والإحساس بالطقس نهارًا أنه حار في معظم محافظات الجمهورية، بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، وبخاصة في وقت الظهيرة حيث نشعر بالارتفاعات الكبيرة في قيم الحرارة».