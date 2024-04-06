أسعار العملات اليوم السبت 6-4-2024 بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 6-4-2024 حالة من الاستقرار بمختلف البنوك، إذ سجل الدولار الأمريكي نحو 47.44 جنيه للبيع، و47.31 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم السبت 6-4-2024 بمختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة للأسعار عبر منصات البنوك الرقمية.

سعر صرف العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2024 في البنك المركزي المصري نحو 47.44 جنيه للبيع، و47.31 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 60.08 جنيه للبيع، و59.88 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 154.39 جنيه للبيع، و153.72 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيها للبيع، و12.88 جنيها للشراء.

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 6-4-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 59.97 جنيه للبيع، و59.51 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 154.25 جنيه للبيع، و153.16جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.91 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 6-4-2024 في بنك مصر نحو جنيه للبيع، و جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 60.10 جنيه للبيع، و59.86 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 12.91 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.