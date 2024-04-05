آخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 5-4-2024

سجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-4-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك وفق لأخر تحديث لمواقع عمل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات اليوم وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.

أسعار العملات اليوم

- سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع

- كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

- سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.