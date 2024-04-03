أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-4-2024 في البنوك

سجلت أسعار العملات الأجنبية هبوطًا جماعيًا اليوم الأربعاء 3-4-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري خلال بداية التعاملات الصباحية، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات اليوم وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.

أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.