وزير الأوقاف: نستقبل جمهوريتنا الجديدة بافتتاح أكثر من 11 ألفا و900 مسجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدين هو المعاملة والدين حُسن الخلق، مشددًا على أن من زاد عليك في الخُلق زاد عليك في الدين.

وقال «جمعة»، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نستقبل جمهوريتنا الجديدة بافتتاح أكثر من 11 ألفا و900 مسجد إنشاء وتطويرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوجد ما يزيد عن 150 ألف مسجد تم تهيئتها للراكعين والساجدين تلاوة وصلاة على الحبيب ويُذكر فيها اسم الله».

وشدد على أنه يتم استقبال الجمهورية الجديدة بأكثر من 400 إصدار علمي ودعوي وتثقيفي في خطاب تجديدي يجمع بين فهم مقاصد القرآن والسنة، وبأئمة تم غرس صحيح الفهم فيهم، وملأوا الدنيا علما وفهما ووسطية داخل مصر وخارجها.