الاتحاد الإفريقي يكافئ الأهلي بعد قرار «كاف» الأخير.. عاجل

ضمن النادي الأهلي الحصول على مكاسب ومكافآت مالية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما بلغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، وذلك بالانتصار ذهابًا وإيابًا على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي للمسابقة القارية.

وسيحصل النادي الأهلي نظير بلوغه المرحلة قبل النهائية من دوري أبطال إفريقيا، على مليوني دولار من الاتحاد الإفريقي ما يعادل حوالي «93 مليون جنيه مصري»، وذلك وفقا لقرار «كاف» الأخير بزيادة نسبة المكافآت إلى 40%، مع بداية الموسم الجاري للبطولات الإفريقية، وهو ما يجنيه المارد الأحمر حاليا بعد الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال.

كما عزز الأهلي رقمه القياسي القاري بتأهله إلى نصف النهائي، إذ تأهل للمرة 20 في تاريخه إلى نصف نهائي الأبطال، وهي البطولة التي يحمل لقبها 11 مرة آخرها نسخة الموسم الماضي، فضلًا عن صعوده للنسخة الخامسة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية إفريقيا الصاعدة إلى هذا الدور، خاصة أنه لم يغب عن نصف نهائي الأبطال منذ نسخة (2018–2019)، حين خرج من ربع النهائي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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