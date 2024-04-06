معنى اسم «موديست» بالعربية.. تحدث عنه عصام الشوالي في مباراة الأهلي وسيمبا

في الدقيقة 64 من مباراة الإياب بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني، انطلق مهاجم الأهلي أنتوني موديست في هجمة مرتدة، لكن تعامل معها بشكل خاطئ جعل المعلق عصام الشوالي، يتحدث عنه بطريقة سلبية، وذكر معنى اسم «موديست»، فماذا يعني باللغة العربية؟

المعلق عصام الشوالي، قال إن كلمة «modeste» تعني «متواضع»، موضحًا أن الكلمة تشير إلى مستوى المهاجم الفرنسي المتواضع في الوقت الحالي، إذ أن اللاعب القادم من نادي بورسيا دورتموند الألماني، لم يقدم المستوى المنتظر من جماهير الفريق الأحمر، خاصة أن عمره الحالي 38 عامًا.

الأهلي يضم موديست في الانتقالات الصيفية

كان النادي الأهلي، قد تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عام 2023، وذلك في صفقة انتقال حر بعد مغادرة نادي بورسيا دورتموند، تلك الصفقة التي نجح الأهلي في حسمها بعد محاولات خلال فترات الانتقالات السابقة، من أجل تعويض النقص الموجود في خط الهجوم قبل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، في الانتقالات الشتوية الحالية.

من موليكا وديسوزا للتعاقد مع موديست

قدوم أنتوني موديست إلى الأهلي كان تلبية لرغبات المدير الفني للنادي مارسيل كولر، بعد محاولات ضم موليكا وديسوزا التي باءت بالفشل، ليتجه بعدها مسئولي التعاقدات بالنادي الأهلي لفتح ملف المهاجم أنتوني موديست.

وحتى الآن لم يقدم أنتوني موديست المستوى المطلوب منه، وظهر بأداء متواضع كما أطلق عليه الشوالي، بأنه أخذ حظًا من اسمه.