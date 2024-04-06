تشهد أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث المثيرة، استكمالًا لحلقة أمس، إذ شهدت العديد من الأمور حول «ميس صدفة» ومشكلاتها التي لا تنتهي يوم تلو الآخر، التي انتهت بتصدرها «التريند» أمام طلابها وأولياء الأمور.

مسلسل صدفة الحلقة الـ27.. ريهام حجاج تكشف عن حمل طالبة في بث مباشر

وخلال الحلقة الماضية من مسلسل صدفة، خرجت ريهام حجاج في بث مباشر على الفيس بوك للحديث عن مشكلات مدرستها التي تعمل بها، خاصة بعدما منعت إدارة المدرسة أحد الطلاب من المشاركة في مسابقة دولية بإسم مصر.

وكشفت «صدفة» في الحلقة الماضية عن سر طالبتها «راندا» في بث مباشر، وعن حملها من زميلها «علي» ولكن دون قصد ليصبح أمرها مرئيا للجميع.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 27

ويأتي موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.