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دراما المتحدة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. جارة ريهام حجاج تخوض في سمعتها

كتب:

آية أشرف
08:47 م | الخميس 04 أبريل 2024
مسلسل صدفة الحلقة 25

مسلسل صدفة الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 25، اليوم، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بتفكير وتدبير «صدفة» مع شقيقتها «حنان» رحاب الجمل، لإنهاء زواج ابن شقيقتها «صاصا» من جارتهما «نوجة»، خاصة أنها تكبره بأعوام كثيرة، كما إنها اعتادت الزواج من الشباب ثم الانفصال عنهم. 

مسلسل صدفة الحلقة 25.. ريهام حجاج في موقف سيئ بسبب ابن شقيقتها

خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 25، قررت جارة ريهام حجاج، اقتحام منزلها ومنزل شقيقتها، بصحبة بعض الرجال من الجيران، حتى تصطحب معها «صاصا» زوجها، بعدما أجبرته أسرته على عدم الخروج من المنزل بعد زواجه منها، وأكدت لها «صدفة» أنه سيطلقها أمام الجميع، إلا أنه قرر إحراجها، وإحراج والدته، والتمسك بجارتهما «نوجة» زوجة له. 

وعلى الفور قررت «نوجة» توجيه الكلمات لـ«صدفة»، والخوض في سمعتها بالاتهامات أمام الجميع. 

خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 25، اقترحت «صدفة» على شقيقتها «حنان»، البحث عن زوج «نوجة» القديم، ومواجهته بـ«صاصا» زوجها الحالي، حتى تنكشف ما تفعله أمامه.

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