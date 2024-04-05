مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 26

حلقات قليلة وينتهي مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي استطاعت هذا الموسم تقديم عمل اجتماعي بطريقة كوميدية، يناقش كثير من القضايا المجتمعية والشبابية المهمة والخطيرة، وعلى رأسها الإدمان وإثبات النسب، ويتساءل متابعو الفنانة ريهام حجاج، عن موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل صدفة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة الحلقة 26

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة الحلقة 2، وذلك على النحو التالي:

ويكون موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول، ويعاد على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 26 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

موعد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى

وتأتي الحلقة 26 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.