مسلسل صدفة الحلقة 24.. نجاة عصام السقا من القتل ومحاولات جديدة مع ريهام حجاج

شهدت الحلقة 24 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث، على رأسها نجاة عصام السقا «طارق» من القتل، على يد «غادة»، التي أكدت له أن عمه طلب منها قتله بوضع السم في العصير، لتقوم بتهديده بالقتل بالفعل، إذا غدر بها أو عرف فتاة غيرها، وهو ما دافع به عن نفسه بأنه لم يقم بهذا الفعل.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة 24

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل صدفة، ذهب «طارق» إلى «صدفة» التي أصابها الصدمة فور رؤياه، وأنه لا رابط بينهما، لكنه أقنعها بالذهاب معه، حتى يبلغها بحيلة للتخلص من أزمة الزواج بعمه.

وبالفعل استقلت «صدفة» سيارة «طارق» في الوقت الذي كانت «غادة» تراقبهما.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة 24

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل صدفة، أكدت ريهام حجاج لابن شقيقتها «صاصا» أنها بالفعل وقعت في حب طارق، وتعاني من استغلاله لها، وأنها لم تحبه بسبب أمواله أو لمصلحة شخصية.

وعلى الجانب الآخر، بدأت نور إيهاب رحلتها مع العلاج من الإدمان، بينما طالب شقيقها خالد الصاوي بفحص dna والاعتراف بـ«صدفة» رسميا.