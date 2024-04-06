«الشعبة» تكشف مصير أسعار الذهب الفترة المقبلة.. لا داعٍ للمبالغة في الشراء

قال لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب على الصعيد المحلي يرتبط خلال الفترة المقبلة بسعر الذهب عالميا، مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض الذهب عالميا سيصاحبه انخفاضا في الأسواق المحلية.

أهم عوامل تحديد سعر الذهب

وأضاف لطفي محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أهم العوامل المتحكمة في تحديد سعر الذهب هو استقرار سعر صرف الدولار من عدمه فضلا عن سعر الذهب في البورصة، الذي يكون له أثر كبير على تحديد سعر الذهب.

سعر الذهب الحالي يمثل سعرا عادلا

وقال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب في الفترة الحالية في محلات الصاغة يمثل سعرا عادلا بالنسبة لسعر الذهب على الصعيد العالمي، مقدما نصيحة للمقبلين على الزواج بعدم المبالغة في شراء الذهب، حيث أنه في حالة شراء كمية قليلة من جرامات الذهب فلن تؤثر عليهم أي زيادة في أسعار الذهب إلا بشكل طفيف.

وأشار أمين في تصريحات لـ «الوطن» أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع والمنتجات ومن بينها الذهب للمواطنين بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية للمواطنين وبما يلبي احتياجاتهم بالشكل المناسب.