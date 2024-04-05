تراجع مفاجئ لأسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 20 جنيها

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5- 4- 2024، خلال منتصف التعاملات اليومية، في محلات الصاغة المصريّة، تراجعًا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، فيما انخفض سعر الجرام عيار 21 بنحو 20 جنيهًا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3525 جنيهًا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 1 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3085 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية عند 2644 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2062 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5- 4- 2024، في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة نحو 24680 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2286 دولارًا للشراء.