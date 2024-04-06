مسلسل جودر الحلقة 12.. هل يعود ياسر جلال إلى بحيرة قارون من أجل الذهب؟

يسعى 4 أشقاء لفك لغز كنز الشمندر والحصول عليه من خلال استخدام جودر «ياسر جلال»، حيث يعتقدون أنه مفتاح الحصول على الكنوز، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 12.

أرسل شمندر «أحمد بدير» اثنين من أخوته إلى مصر لمساعدة «جودر» في طقوس فك سحر الكنز، وهي عبارة عن ربط «جودر» لهم بالحبل وإلقائهم في بحيرة قارون على أمل إنقاذهم، ثم يذهب لأحد الشيوخ ليأخذ منه الذهب، لنرى كيف ستنجح تلك الطقوس في فك لغز الكنز، في مسلسل جودر الحلقة 12.

مسلسل جودر الحلقة 12

تلك الأحداث أثارت استغراب جودر، خاصة بعدما حصل على الذهب، ليتساءل عن من هم هؤلاء الناس وكيف يطلبون منه ذلك، ولماذا يضحون بحياتهم وهو في النهاية يحصل على الذهب؟!.

وبناء على الأحداث السابقة، هل سيواصل جودر المصري الذهاب إلى بحيرة قارون وممارسة تلك الأفعال؟، أم سيتوقف عن تلك الأعمال التي يعتقد بأنها سحر أو من روايات ألف ليلة وليلة ومجرد خيال فقط؟.